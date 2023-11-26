Москвичей предупредили о приближении "чёрной метели" с сильнейшим ветром до 17 м/с

"Чёрная метель" обрушится на Москву вечером в воскресенье, 26 ноября. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, причиной метели станет балканский циклон в западной акватории Чёрного моря: за сегодняшний день он "совершит стремительный 1000-километровый марш-бросок" и окажется над Брянской областью.

"В результате в Москве вечером в воскресенье начнётся снегопад, который в ночь на понедельник и утренние часы экстремально усилится. Порывы будут достигать 17 метров в секунду, поднимется чёрная метель, а видимость время от времени будет ухудшаться до 100 метров и менее — наступит коллапс в авиа и транспортном сообщении", — написал синоптик в телеграм-канале.

В итоге, по словам специалиста, за сутки в столице может выпасть до двадцати шести с половиной миллиметров осадков, что составляет 50% от месячной ноябрьской нормы. Таким образом, в Москве может быть побит рекорд по количеству осадков практически полувековой давности, который держится с 1977 года.