Москвичам пообещали таймырскую погоду из-за "чёрной метели"
Синоптик Тишковец: Во время "чёрной метели" видимость ухудшится до 100 метров
В Москву вечером 26 ноября помимо простого снегопада нагрянет "чёрная метель". Как отметил синоптик Евгений Тишковец, при такой погоде скорость ветра может достигать сорока метров в секунду.
"Чёрная [метель] — это на севере, на Таймыре, скорость ветра там бывает до 40 м/с, и не видно на расстоянии вытянутой руки. Я здесь несколько сгустил краски, но не для того, чтобы блеснуть красным словцом, потому что, конечно, 40 м/с у нас не будет. Но снег и метель очень высокой интенсивности с существенным ухудшением видимости — до 100 метров и менее", — пояснил Тишковец в беседе с "Газетой.ru".
Метеоролог предупредил горожан, которые поедут ночью на юг, быть аккуратнее во время такой погоды. Видимость сильно ухудшится — до ста метров и меньше.
А ранее синоптик назвал главную причину появления "чёрной метели". По его словам, всё дело в балканском циклоне в западной акватории Чёрного моря. За весь день, 26 ноября, он "совершит стремительный тысячекилометровый марш-бросок" и окажется над Брянской областью.
ТАСС / Валерий Шарифулин