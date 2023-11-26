Москвичам пообещали таймырскую погоду из-за "чёрной метели"

"Чёрная [метель] — это на севере, на Таймыре, скорость ветра там бывает до 40 м/с, и не видно на расстоянии вытянутой руки. Я здесь несколько сгустил краски, но не для того, чтобы блеснуть красным словцом, потому что, конечно, 40 м/с у нас не будет. Но снег и метель очень высокой интенсивности с существенным ухудшением видимости — до 100 метров и менее", — пояснил Тишковец в беседе с "Газетой.ru".