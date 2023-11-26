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26 ноября, 11:24

В Турции море вышло из берегов

TRT Habe: Из-за сильного урагана и ливня турецкий город Измир оказался под водой

Море вышло из берегов после мощных ураганов и ливней в нескольких городах Турции. Как сообщает телеканал TRT Haber, "оранжевый" уровень угрозы объявлен на воскресенье, 26 ноября, в 44 провинциях из 81.

Турецкие Измир и Анталью затопило после мощного урагана. Видео © X (бывший Twitter) / TurkiyeXTV / DisasterTrackHQ

Наиболее масштабное затопление произошло в крупнейшем городе западной части Турции Измире. Там под воду ушли дороги и первые этажи зданий. Кроме того, мощный ветер сорвал крыши домов в Стамбуле, а в Анкаре вырванные с корнем деревья рухнули на несколько автомобилей. В настоящее время местные власти работают над устранением последствий разгула стихии. Сведений о пострадавших к данному моменту нет.

  • Обстановка в Измире. Фото © X (бывший Twitter) / grafikherif
    Обстановка в Измире. Фото © X (бывший Twitter) / grafikherif
  • Обстановка в Измире. Фото © X (бывший Twitter) / grafikherif
    Обстановка в Измире. Фото © X (бывший Twitter) / grafikherif
  • Обстановка в Измире. Фото © X (бывший Twitter) / grafikherif
    Обстановка в Измире. Фото © X (бывший Twitter) / grafikherif

Обстановка в Измире. Фото © X (бывший Twitter) / grafikherif

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X (бывший Twitter) / grafikherif

Наталья Исакова
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