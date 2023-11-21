Мощный шторм чуть не смыл мать с коляской в море в Сочи
В Адлере женщину с коляской чуть не унесло в море во время шторма
В сочинском микрорайоне Адлер во время шторма женщину с коляской и других отдыхающих чуть не смыло в Чёрное море огромной волной. Видео с места публикует телеграм-канал "Сочи №1".
Мать с коляской чуть не унесло в море во время шторма в Адлере. Видео © Telegram / "Сочи №1"
На записи видно, как находящихся на пирсе людей накрыло мощным потоком воды. Удар был такой силы, что они едва не оказались в море. К счастью, беспечные отдыхающие не пострадали, хотя, вероятно, были очень напуганы. В Сочи, к слову, уже несколько дней бушует стихия. Так, из-за сильного шторма всю набережную усыпало камнями, мусором и ветками, принесёнными морем.
Штормовое предупреждение продолжает действовать во всём Краснодарском крае. По информации регионального главка МЧС России, сильный дождь с грозой продлится в некоторых районах до четверга. Порывы ветра местами могут достигать 29 метров в секунду.
А ранее Лайф рассказывал о последствиях урагана, бушующего в восточных российских регионах. Так, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, а в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Там же тополь упал на машину и убил двух человек, мы публиковали видео падения огромного дерева.
Кадр из видео Telegram / Сочи №1