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21 ноября, 10:11

Мощный шторм чуть не смыл мать с коляской в море в Сочи

В Адлере женщину с коляской чуть не унесло в море во время шторма

В сочинском микрорайоне Адлер во время шторма женщину с коляской и других отдыхающих чуть не смыло в Чёрное море огромной волной. Видео с места публикует телеграм-канал "Сочи №1".

Мать с коляской чуть не унесло в море во время шторма в Адлере. Видео © Telegram / "Сочи №1"

На записи видно, как находящихся на пирсе людей накрыло мощным потоком воды. Удар был такой силы, что они едва не оказались в море. К счастью, беспечные отдыхающие не пострадали, хотя, вероятно, были очень напуганы. В Сочи, к слову, уже несколько дней бушует стихия. Так, из-за сильного шторма всю набережную усыпало камнями, мусором и ветками, принесёнными морем.

Штормовое предупреждение продолжает действовать во всём Краснодарском крае. По информации регионального главка МЧС России, сильный дождь с грозой продлится в некоторых районах до четверга. Порывы ветра местами могут достигать 29 метров в секунду.

Пьяная парочка решила покачаться на волнах и чуть не утонула во время шторма в Сочи

Пьяная парочка решила покачаться на волнах и чуть не утонула во время шторма в Сочи

А ранее Лайф рассказывал о последствиях урагана, бушующего в восточных российских регионах. Так, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, а в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Там же тополь упал на машину и убил двух человек, мы публиковали видео падения огромного дерева.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Сочи №1

Наталья Исакова
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