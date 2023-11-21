Мощный шторм чуть не смыл мать с коляской в море в Сочи

В сочинском микрорайоне Адлер во время шторма женщину с коляской и других отдыхающих чуть не смыло в Чёрное море огромной волной. Видео с места публикует телеграм-канал "Сочи №1".

Мать с коляской чуть не унесло в море во время шторма в Адлере. Видео © Telegram / "Сочи №1"

На записи видно, как находящихся на пирсе людей накрыло мощным потоком воды. Удар был такой силы, что они едва не оказались в море. К счастью, беспечные отдыхающие не пострадали, хотя, вероятно, были очень напуганы. В Сочи, к слову, уже несколько дней бушует стихия. Так, из-за сильного шторма всю набережную усыпало камнями, мусором и ветками, принесёнными морем.