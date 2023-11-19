Жителей Сочи предупредили о подъёме уровня рек из-за сильных ливней

Уровень воды в реках Сочи в результате сильных ливней может подняться, сообщили в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что дожди начнутся сегодняшней ночью.

"В связи с ожидаемыми местами сильными осадками в ночь с 19 на 20 ноября и в течение дня 20 ноября на реках в Сочи ожидаются подъёмы уровней воды. Местами — с достижением неблагоприятных отметок", — сказали в мэрии.

В ведомстве подчеркнули, что в такую погоду лучше не оставлять авто под деревьями или рекламными конструкциями, а также не рекомендуется находиться рядом с водоёмами.