Жителей Сочи предупредили о подъёме уровня рек из-за сильных ливней
Уровень воды в реках Сочи в результате сильных ливней может подняться, сообщили в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что дожди начнутся сегодняшней ночью.
"В связи с ожидаемыми местами сильными осадками в ночь с 19 на 20 ноября и в течение дня 20 ноября на реках в Сочи ожидаются подъёмы уровней воды. Местами — с достижением неблагоприятных отметок", — сказали в мэрии.
В ведомстве подчеркнули, что в такую погоду лучше не оставлять авто под деревьями или рекламными конструкциями, а также не рекомендуется находиться рядом с водоёмами.
Ранее Лайф сообщал, что из-за сильнейших ливней в крымском Гурзуфе сошёл сель, который повредил один автомобиль. Непогода также привела к подтоплению домов, а порывистый ветер вызвал перебои с электричеством в посёлках вблизи Ялты.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов