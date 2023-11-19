В Алтайском крае бушует ураган, вырванное ветром дерево насквозь пробило автобус
Автобус проткнуло деревом, которое свалил ветер в Алтайском крае. Обложка © Telegram / Инцидент Бийск
В Бийском районе Алтайского края 19 ноября вырванное ветром дерево насквозь пробило окна автобуса и застряло в нём, сообщил телеграм-канал "Инцидент Бийск".
Это произошло между 5-м километром и посёлком Сорокино. По счастью, пострадало только транспортное средство.
На Алтае ураган валит деревья, срывает крыши домов и рекламные щиты. Жители некоторых районов остались без света из-за повреждения линий электропередачи.
"Во власти непогоды все районы. Основные работы энергетики сейчас проводят в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах, в пригороде Барнаула", — информировало краевое правительство в телеграм-канале, добавив, что стихия не отступает, осложняя проведение ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что зима в этом году будет мягкой и тёплой, а накроет российские регионы она только к концу ноября. Так, Москву снежным одеялом укроет после 19-го числа.