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19 ноября, 04:43

В Алтайском крае бушует ураган, вырванное ветром дерево насквозь пробило автобус

<p>Автобус проткнуло деревом, которое свалил ветер в Алтайском крае. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/incident_22/20460" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент Бийск</a></p>

Автобус проткнуло деревом, которое свалил ветер в Алтайском крае. Обложка © Telegram / Инцидент Бийск

В Бийском районе Алтайского края 19 ноября вырванное ветром дерево насквозь пробило окна автобуса и застряло в нём, сообщил телеграм-канал "Инцидент Бийск".

Это произошло между 5-м километром и посёлком Сорокино. По счастью, пострадало только транспортное средство.

На Алтае ураган валит деревья, срывает крыши домов и рекламные щиты. Жители некоторых районов остались без света из-за повреждения линий электропередачи.

"Во власти непогоды все районы. Основные работы энергетики сейчас проводят в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах, в пригороде Барнаула", — информировало краевое правительство в телеграм-канале, добавив, что стихия не отступает, осложняя проведение ремонтных работ.

В Москве к концу следующей недели наступит метеорологическая зима

В Москве к концу следующей недели наступит метеорологическая зима

Ранее сообщалось, что зима в этом году будет мягкой и тёплой, а накроет российские регионы она только к концу ноября. Так, Москву снежным одеялом укроет после 19-го числа.

Лариса Сафронова
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