В Москве к концу следующей недели наступит метеорологическая зима
Синоптик Тишковец: В пятницу в Москву придёт метеорологическая зима
В пятницу в столице среднесуточная температура воздуха опустится до отрицательных значений, наступит метеорологическая зима, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в ближайшие сутки циклонический вихрь принесёт аномальные дожди — до 15–20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы, а в течение недели с каждым днём столбики термометров будут показывать всё меньшее значение.
"Температура обозначит обратный суточный ход. Если ночью, в центре циклона, будет пасмурно, дождливо и тепло, плюс 2–7 градусов, то днём этот барический минимум развернётся к нам своей тыловой частью, куда произойдёт заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12–17 метров в секунду, из-за чего возникнет "балтийский синдром": температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю", — сказал Тишковец РИА "Новости".
Он отметил, что во вторник в течение суток температура воздуха будет уже не выше 0...+5 градусов, в среду ожидается –1...+4 градуса. Эксперт предупредил, что из-за заморозков кое-где на дорогах можно будет встретить гололедицу.
Синоптик рассказал, что в четверг вероятность осадков сократится до минимума, но показатели термометров будут около нуля. В ночь на пятницу ожидается от 0 до –5 градусов, днём — от –2 до +3. Тишковец заключил, что на выходных в Москве будет температура не выше 0, но при этом солнечно.
Ранее Лайф рассказал, когда Москву накроет снежным одеялом. По словам синоптиков, устойчивый снежный покров обычно устанавливается спустя пару недель после перехода среднесуточной температуры воздуха на уровень ниже нуля градусов.
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