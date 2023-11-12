В Москве к концу следующей недели наступит метеорологическая зима

В пятницу в столице среднесуточная температура воздуха опустится до отрицательных значений, наступит метеорологическая зима, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в ближайшие сутки циклонический вихрь принесёт аномальные дожди — до 15–20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы, а в течение недели с каждым днём столбики термометров будут показывать всё меньшее значение.

"Температура обозначит обратный суточный ход. Если ночью, в центре циклона, будет пасмурно, дождливо и тепло, плюс 2–7 градусов, то днём этот барический минимум развернётся к нам своей тыловой частью, куда произойдёт заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12–17 метров в секунду, из-за чего возникнет "балтийский синдром": температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю", — сказал Тишковец РИА "Новости".

Он отметил, что во вторник в течение суток температура воздуха будет уже не выше 0...+5 градусов, в среду ожидается –1...+4 градуса. Эксперт предупредил, что из-за заморозков кое-где на дорогах можно будет встретить гололедицу.

Синоптик рассказал, что в четверг вероятность осадков сократится до минимума, но показатели термометров будут около нуля. В ночь на пятницу ожидается от 0 до –5 градусов, днём — от –2 до +3. Тишковец заключил, что на выходных в Москве будет температура не выше 0, но при этом солнечно.