В крымском Гурзуфе из-за ливня сошёл сель, почти 40 тысяч жителей полуострова остаются без света

Из-за сильнейших ливней в крымском Гурзуфе сошёл сель, который повредил один автомобиль. Сообщается, что непогода также привела к подтоплению домов, а порывистый ветер вызвал перебои с электричеством в посёлках вблизи Ялты.

"В Гурзуфе сход селя — пострадало авто, подтоплены подвалы четырёх домов (вода ушла, приступаем к расчистке). Есть перебои с электроэнергией в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе (посёлки, входящие в Ялтинский городской округ. — Прим. Лайфа). Специалисты "Крымэнерго" работают", — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в телеграм-канале.

Штормовой ливень и сильные порывы ветра привели к падению десятков деревьев в Керчи, а также обесточиванию около 39 тысяч абонентов по всей республике.

"Непогода, сопровождающаяся сильным ветром и ливнем, создала по городу много проблем... Вышли из строя 15 силовых распределительных шкафов, несколько светофоров, есть поваленные деревья и дорожные знаки... Осложняется ситуация непрекращающимся дождём", — написала глава городской администрации Евпатории Елена Демидова в телеграм-канале.

В Крыму из-за шторма — подтопление и обесточивание, повалены деревья. Видео © T.me / Янина ПаVленко | Ялта

С самого утра коммунальные службы занимаются устранением последствий стихии.