Летающие крыши и вырванные деревья: Появились видео последствий сильнейшего шторма, накрывшего ряд регионов России
Жители Кузбасса показали масштабные разрушения после сильнейшего шторма
Последствия сильнейшего шторма. Фото © t.me / Инцидент Кемерово
Кемеровскую область в ночь на 19 ноября накрыл сильнейший шторм, порывы ветра достигали почти 30 километров в час. Непогода принесла разрушения во многих городах Кузбасса, жители делятся фото и видео повреждений в социальных сетях и местных телеграм-каналах.
Жители Кузбасса показали масштабные разрушения после сильнейшего ночного шторма. Видео © t.me / Регион 42 | Кузбасс / Бардокин live Новокузнецк
Судя по последствиям разрушительной силы, восстанавливать повреждения теперь придётся не один день. От сильного ветра улетали крыши и остановочные павильоны, валились деревья, в том числе сосны, причём приземлялись они, как правило на припаркованные авто местных жителей.
Последствия сильнейшего шторма в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях. Видео © t.me / SHOT
Помимо Кузбасса, непогода также оставила утренние "сюрпризы" жителям Алтайского края, Омской и Новосибирской областей. Там порывы ветра были такой силы, что даже переворачивали грузовики. По данным SHOT, пострадавших в Барнауле и других алтайских городах нет, однако в 33 населённых пунктах наблюдаются проблемы с электричеством.
Экстренные службы уже приступили к устранению последствий, однако синоптики предупреждают: в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий — ветер станет ещё сильнее, а к нему добавятся осадки в виде снега.
Напомним, сегодня утром мы уже начали рассказывать о последствиях бушующего в российских регионах урагана. В Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус. К счастью, оказалось повреждено только транспортное средство, из людей никто не пострадал.