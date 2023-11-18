"Зима пришла всерьёз": Москвичам пообещали январские морозы на следующей неделе
Синоптик Вильфанд: В Московский регион придут морозы с 19 ноября
С воскресенья, 19 ноября, до четверга, 23 ноября, в Москве ожидаются январские морозы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что отрицательная температура от минус шести-семи градусов днём и 10–12 градусов ночью прогнозируется в столичном регионе.
"Завтра погода будет уже январской, причём без всяких скидок и шуток. Ночью ожидается около минус десяти градусов, днём — максимум минус четыре-шесть градусов в самой Москве и до минус восьми градусов — по области. Зима пришла, и она не собирается уходить до четверга включительно. Такие показатели по климату характерны для середины января", — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, с понедельника по четверг ожидается минус четыре-семь градусов днём, а ночью — минус семь-девять градусов в Москве и минус 11–12 градусов — в Подмосковье.
Эксперт отметил, что теплее станет, вероятнее всего, в пятницу, однако столбики термометров не поднимутся выше нуля. Потепление будет кратковременным, зима пришла всерьёз, заключил метеоролог.
Накануне эксперт центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москву и Центральную Россию пришла метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха теперь будет держаться на отрицательной отметке.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков