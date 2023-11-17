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17 ноября, 05:30

В Москве официально началась метеорологическая зима

Синоптик Тишковец: В Москве метеорологическая зима настала раньше календарной

<p>Последствия снегопада в Москве. Обложка © Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова</p>

Последствия снегопада в Москве. Обложка © Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Москву и Центральную Россию пришла метеорологическая зима. Об этом сообщил эксперт центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Среднесуточная температура воздуха с сегодняшнего дня будет держаться на отрицательной отметке.

"Сегодня, именно сегодня в Москве, столичном регионе и Центральной России началась метеорологическая зима. Это означает, что среднесуточная температура воздуха устойчиво перешла через ноль и стала отрицательной", — рассказал синоптик в своём Telegram-канале.

Тишковец добавил, что метеорологическая зима наступила в Москве раньше календарной. Это связано с устойчивым переходом среднесуточной температуры к отрицательным значениям, которые утром 17 ноября составили до -2 градусов.

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Ян Поланин
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