В Москве официально началась метеорологическая зима
Синоптик Тишковец: В Москве метеорологическая зима настала раньше календарной
Последствия снегопада в Москве. Обложка © Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
В Москву и Центральную Россию пришла метеорологическая зима. Об этом сообщил эксперт центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Среднесуточная температура воздуха с сегодняшнего дня будет держаться на отрицательной отметке.
"Сегодня, именно сегодня в Москве, столичном регионе и Центральной России началась метеорологическая зима. Это означает, что среднесуточная температура воздуха устойчиво перешла через ноль и стала отрицательной", — рассказал синоптик в своём Telegram-канале.
Тишковец добавил, что метеорологическая зима наступила в Москве раньше календарной. Это связано с устойчивым переходом среднесуточной температуры к отрицательным значениям, которые утром 17 ноября составили до -2 градусов.
Ранее Лайф писал, что из-за грядущего похолодания в столице начали повышать температуру в системе отопления. Ожидается, что уже на этой неделе столбики термометров ночью опустятся до -11 градусов, днём температура тоже будет держаться на отрицательных значениях.