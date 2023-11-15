Москвичей предупредили о грядущем похолодании и резком скачке давления
Синоптик Ильин: Атмосферное давление резко подскочит в Москве к концу недели
В Москве к концу недели резко подскочит атмосферное давление. Такой прогноз сделал синоптик Александр Ильин.
"В среду и четверг атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. А потом оно начёт постоянно расти", — пояснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".
По его словам, уже в пятницу, 17 ноября, давление достигнет отметки 750 миллиметров ртутного столба, а в субботу и воскресенье — до 755 миллиметров. Ильин также рассказал, что в среду, 15 ноября, днём температура воздуха будет колебаться в промежутке от двух до четырёх градусов тепла, а ночью опустится до нуля. В четверг москвичам стоит ждать снега с дождём, поэтому есть риск появления гололедицы. А в пятницу в регионе станет ощутимо холоднее, подытожил синоптик.
А ранее москвичей предупредили, что столицу накроет снегом на следующей неделе. По словам метеоролога Романа Вильфанда, земля промёрзнет настолько, что снег при таянии не превратится в кашу.
Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев