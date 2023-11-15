Москвичей предупредили о грядущем похолодании и резком скачке давления

По его словам, уже в пятницу, 17 ноября, давление достигнет отметки 750 миллиметров ртутного столба, а в субботу и воскресенье — до 755 миллиметров. Ильин также рассказал, что в среду, 15 ноября, днём температура воздуха будет колебаться в промежутке от двух до четырёх градусов тепла, а ночью опустится до нуля. В четверг москвичам стоит ждать снега с дождём, поэтому есть риск появления гололедицы. А в пятницу в регионе станет ощутимо холоднее, подытожил синоптик.