Вильфанд рассказал, когда Москву засыплет снегом

В Москве пройдёт небольшой снег в пятницу, 17 ноября. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, осадки в виде снега лишь "припорошат землю". А вот на следующей неделе погодные дела пойдут совсем иначе.

"В четверг может быть небольшой мокрый снег, а вот в пятницу — небольшой снег, но совсем небольшой. Он будет слабеньким, выпадать местами и только припорошит землю. Может, и два сантиметра не наберётся", — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

На выходных никаких осадков не ожидается. А вот на следующей неделе Москву засыплет снегом, так как земля достаточно промёрзнет. Он не будет таять и превращаться в кашу. Хотя прогностическая ситуация неоднозначна, подытожил Вильфанд.