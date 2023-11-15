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15 ноября, 05:48

Вильфанд рассказал, когда Москву засыплет снегом

Вильфанд: В Москве выпадет небольшой снег 17 ноября

В Москве пройдёт небольшой снег в пятницу, 17 ноября. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, осадки в виде снега лишь "припорошат землю". А вот на следующей неделе погодные дела пойдут совсем иначе.

"В четверг может быть небольшой мокрый снег, а вот в пятницу — небольшой снег, но совсем небольшой. Он будет слабеньким, выпадать местами и только припорошит землю. Может, и два сантиметра не наберётся", подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

На выходных никаких осадков не ожидается. А вот на следующей неделе Москву засыплет снегом, так как земля достаточно промёрзнет. Он не будет таять и превращаться в кашу. Хотя прогностическая ситуация неоднозначна, подытожил Вильфанд.

На Москву за сутки обрушилась почти треть от месячной нормы осадков

На Москву за сутки обрушилась почти треть от месячной нормы осадков

Хотя календарная зима ожидает россиян 1 декабря, а астрономическая — 22-го, в понедельник, 13 ноября, в Москве уже наступила зима климатическая.

Обложка ©

Unsplash / kroshka__nastya

Дарья Нарыкова
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