Вильфанд рассказал, когда Москву засыплет снегом
Вильфанд: В Москве выпадет небольшой снег 17 ноября
В Москве пройдёт небольшой снег в пятницу, 17 ноября. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, осадки в виде снега лишь "припорошат землю". А вот на следующей неделе погодные дела пойдут совсем иначе.
"В четверг может быть небольшой мокрый снег, а вот в пятницу — небольшой снег, но совсем небольшой. Он будет слабеньким, выпадать местами и только припорошит землю. Может, и два сантиметра не наберётся", — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.
На выходных никаких осадков не ожидается. А вот на следующей неделе Москву засыплет снегом, так как земля достаточно промёрзнет. Он не будет таять и превращаться в кашу. Хотя прогностическая ситуация неоднозначна, подытожил Вильфанд.
Хотя календарная зима ожидает россиян 1 декабря, а астрономическая — 22-го, в понедельник, 13 ноября, в Москве уже наступила зима климатическая.
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