В Москве наступила климатическая зима
"Метеовести": Климатическая зима пришла в Москву 13 ноября
В понедельник, 13 ноября, в Москве наступила климатическая зима. Об этом сообщается на портале "Метеовести".
"13 ноября, согласно действующим климатическим нормам, осреднённым за период с 1991 по 2020 год, средняя суточная температура составляет 0,0°. Завтра она уже будет -0,1°, и так всё холоднее и холоднее до конца января – начала февраля, пока не опустится до -6,5°", — говорится в сообщении.
Вместе с тем синоптики отметили, что календарная зима ожидает россиян 1 декабря, а астрономическая — 22-го. При этом метеорологическая наступит при переходе фактической температуры через отметку в ноль градусов: она ожидается уже в конце этой недели. А климатическая — через 0 среднесуточной температуры, полученной в среднем за 30 лет.
Зима в этом году, кстати, ожидается мягкой и тёплой. Снежным одеялом столицу укроет только после 19 ноября, однако оно будет недолговременным. Как правило, устойчивый снежный покров устанавливается лишь через пару недель после перехода среднесуточной температуры ниже нуля. Приблизительно, это случится в период с 20 до 24 ноября.
ТАСС / Артем Геодакян