В понедельник, 13 ноября, в Москве наступила климатическая зима. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

"13 ноября, согласно действующим климатическим нормам, осреднённым за период с 1991 по 2020 год, средняя суточная температура составляет 0,0°. Завтра она уже будет -0,1°, и так всё холоднее и холоднее до конца января – начала февраля, пока не опустится до -6,5°", — говорится в сообщении.

Вместе с тем синоптики отметили, что календарная зима ожидает россиян 1 декабря, а астрономическая — 22-го. При этом метеорологическая наступит при переходе фактической температуры через отметку в ноль градусов: она ожидается уже в конце этой недели. А климатическая — через 0 среднесуточной температуры, полученной в среднем за 30 лет.