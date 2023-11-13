На Москву за сутки обрушилась почти треть от месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в столице выпало около 27% от месячной нормы осадков. Их объём составил 14 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в Подмосковье выпало порядка 40% от месячной нормы осадков. Основная их часть обрушилась на Волоколамск, Наро-Фоминск и Можайск. Там выпало от 15 до 19 миллиметров дождевой воды.

Непогода охватила практически всю территорию Русской равнины, отмечает эксперт. Больше 20 миллиметров осадков выпало в Тверской, Брянской, Липецкой, Новгородской и Калужской областях.