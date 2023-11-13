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13 ноября, 07:43

На Москву за сутки обрушилась почти треть от месячной нормы осадков

Метеоролог Тишковец: В Москве за сутки выпало 14 миллиметров осадков

За прошедшие сутки в столице выпало около 27% от месячной нормы осадков. Их объём составил 14 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в Подмосковье выпало порядка 40% от месячной нормы осадков. Основная их часть обрушилась на Волоколамск, Наро-Фоминск и Можайск. Там выпало от 15 до 19 миллиметров дождевой воды.

Непогода охватила практически всю территорию Русской равнины, отмечает эксперт. Больше 20 миллиметров осадков выпало в Тверской, Брянской, Липецкой, Новгородской и Калужской областях.

В Москве к концу следующей недели наступит метеорологическая зима

В Москве к концу следующей недели наступит метеорологическая зима

На этой неделе синоптики пообещали москвичам "репетицию зимы". С понедельника в столице ожидается холодный погодный фронт, который придёт на смену аномальному теплу. Жителям прогнозируют тёплую и мягкую зиму. Снег накроет город после 19-го числа.

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freepik / rawpixel.com

Ян Поланин
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