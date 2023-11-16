В Москве батареи станут горячее из-за ночного похолодания

Специалисты начали повышать температуру в системе отопления Москвы из-за похолодания, которое придёт в столицу уже на этой неделе. Ночью столбики термометров опустятся до минус 11 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, ночные заморозки ожидаются в городе с 17 ноября. Днём же температура продолжит держаться на отрицательных значениях.

"В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях будет скорректирована в соответствии с действующим регламентом", — передают слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве объяснили, что регулировка отпуска тепла обеспечивается в зависимости от понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объёма.