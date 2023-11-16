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16 ноября, 11:01

В Москве батареи станут горячее из-за ночного похолодания

В Москве начали повышать температуру в системе отопления в связи с похолоданием

Специалисты начали повышать температуру в системе отопления Москвы из-за похолодания, которое придёт в столицу уже на этой неделе. Ночью столбики термометров опустятся до минус 11 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, ночные заморозки ожидаются в городе с 17 ноября. Днём же температура продолжит держаться на отрицательных значениях.

"В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях будет скорректирована в соответствии с действующим регламентом", — передают слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве объяснили, что регулировка отпуска тепла обеспечивается в зависимости от понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объёма.

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Ранее москвичей предупредили об атмосферном давлении, которое резко подскочит в столице к концу недели. Уже сегодня давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба, а в субботу и воскресенье — до 755 миллиметров. В течение дня жителям стоит ждать снега с дождём, поэтому есть риск образования гололедицы.

Обложка ©

Freepik

Ян Поланин
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