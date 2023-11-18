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В Москве зафиксирована самая холодная ночь осени

Синоптик Леус: Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

18 ноября, 08:01

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В Москве прошедшая ночь оказалась максимально холодной начиная с сентября, столбик термометра опускался до минус 8,5 градуса. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 8,5 градуса, что сразу на 5,2 градуса ниже, чем было накануне. А на территории Подмосковья самой холодной точкой стал Клин, там минимум составил минус 12,1 градуса", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, следующая ночь в столице будет ещё холоднее. Как ожидается, температура достигнет минус 10 градусов. Леус добавил, что подобные показатели ниже климатической нормы, а значит, ноябрь "всё же свернул на зимние рельсы".

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Накануне эксперт центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москву и Центральную Россию пришла метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха теперь будет держаться на отрицательной отметке.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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