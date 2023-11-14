Названы худшие варианты шапок, которые вызывают перхоть и другие неприятности

Зимой нужно обязательно носить шапку, иначе волосы перестанут получать питательные вещества из-за ухудшения кровоснабжения и сужения сосудов на холоде. Однако есть головные уборы, которые зимой точно не подойдут. Какие именно, рассказала трихолог и дерматолог Татьяна Егорова.

"Лучше не использовать головные уборы, которые сильно сдавливают голову. Шапки не должны плотно сидеть", — приводит слова эксперта РИА "ФедералПресс".

По словам Егоровой, шапка не по размеру перекрывает приток крови и питательных веществ к луковицам волос. А ещё тугая резинка может даже вызвать головную боль. Самым худшим вариантом специалисты считают синтетический головной убор. Такой материал останавливает циркуляцию воздуха, в связи с чем под шапкой возникает парниковый эффект, из-за которого не получится избежать и повышенной потливости. Результатом станут сухость, раздражение и даже перхоть.

По словам трихолога, меховая шапка зимой тоже не особо подойдёт. Если на улице не очень холодно, лучше выбирать лёгкие головные уборы, чтобы кожа головы могла свободно дышать. Дерматолог подытожила, что в помещении нужно обязательно снимать шапку.