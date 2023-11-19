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19 ноября, 09:34

Вырванный ветром огромный тополь упал на машину и убил двоих человек в Новокузнецке

Вырванное ветром дерево раздавило машину с четырьмя людьми в Новокузнецке

В Новокузнецке Кемеровской области дерево упало на машину под воздействием сильного ветра. В автомобиле находилось четыре человека. Об этом сообщает Mash Siberia.

Вырванное из земли дерево упало на машину с четырьмя людьми в Новокузнецке. Видео © T.me / Mash Siberia

Огромный тополь под напором ветра был вырван с корнем в одном из дворов новокузнецкого района Запсиб и упал на припаркованный автомобиль. Как сообщают очевидцы, два человека, сидевшие на передних сиденьях, погибли. На месте работают профильные службы.

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Ранее сегодня в Новокузнецке огромная вывеска из-за сильнейшего ветра рухнула с торгового центра "Сити молл" и придавила проходившую мимо женщину. Она получила серьёзные травмы, но осталась жива.

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T.me / Mash Siberia

Юрий Лысенко
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