Вырванный ветром огромный тополь упал на машину и убил двоих человек в Новокузнецке
Вырванное ветром дерево раздавило машину с четырьмя людьми в Новокузнецке
В Новокузнецке Кемеровской области дерево упало на машину под воздействием сильного ветра. В автомобиле находилось четыре человека. Об этом сообщает Mash Siberia.
Вырванное из земли дерево упало на машину с четырьмя людьми в Новокузнецке. Видео © T.me / Mash Siberia
Огромный тополь под напором ветра был вырван с корнем в одном из дворов новокузнецкого района Запсиб и упал на припаркованный автомобиль. Как сообщают очевидцы, два человека, сидевшие на передних сиденьях, погибли. На месте работают профильные службы.
Ранее сегодня в Новокузнецке огромная вывеска из-за сильнейшего ветра рухнула с торгового центра "Сити молл" и придавила проходившую мимо женщину. Она получила серьёзные травмы, но осталась жива.
T.me / Mash Siberia