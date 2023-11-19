Ураганный ветер полчаса мешал "суперджету" сесть в Красноярске

Ураганный ветер помешал вовремя приземлиться самолёту Superjet-100 авиакомпании "Россия", выполнявшему рейс Тюмень – Красноярск, пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, самолёт более получаса кружил над пунктом назначения и смог коснуться земли лишь с четвёртой попытки.