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19 ноября, 08:32

Ураганный ветер полчаса мешал "суперджету" сесть в Красноярске

Superjet а/к "Россия" из-за урагана лишь с четвёртой попытки сел в Красноярске

Ураганный ветер помешал вовремя приземлиться самолёту Superjet-100 авиакомпании "Россия", выполнявшему рейс Тюмень – Красноярск, пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, самолёт более получаса кружил над пунктом назначения и смог коснуться земли лишь с четвёртой попытки.

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Напомним, в ряде регионов России прямо сейчас бушует сильнейший ветер. Например, в Алтайском крае вырванное дерево насквозь пробило автобус, чудом никого не покалечив. А в Кузбассе ураган сорвал вывеску с торгового центра, обрушив её на женщину. Лайф показывал, что ещё натворила непогода.

Обложка ©

Марина Лысцева / ТАСС

Матвей Константинов
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