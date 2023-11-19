Ураганный ветер полчаса мешал "суперджету" сесть в Красноярске
Superjet а/к "Россия" из-за урагана лишь с четвёртой попытки сел в Красноярске
Ураганный ветер помешал вовремя приземлиться самолёту Superjet-100 авиакомпании "Россия", выполнявшему рейс Тюмень – Красноярск, пишет SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, самолёт более получаса кружил над пунктом назначения и смог коснуться земли лишь с четвёртой попытки.
Напомним, в ряде регионов России прямо сейчас бушует сильнейший ветер. Например, в Алтайском крае вырванное дерево насквозь пробило автобус, чудом никого не покалечив. А в Кузбассе ураган сорвал вывеску с торгового центра, обрушив её на женщину. Лайф показывал, что ещё натворила непогода.
Марина Лысцева / ТАСС