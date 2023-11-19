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19 ноября, 07:32

Огромная вывеска магазина рухнула на женщину из-за урагана в Новокузнецке

В Кузбассе из-за ветра со здания ТЦ упала вывеска и придавила женщину

В Новокузнецке Кемеровской области огромная вывеска из-за сильнейшего ветра рухнула с торгового центра "Сити Молл" и придавила проходившую мимо женщину. По данным SHOT, она получила серьёзные травмы, но осталась жива.

Огромная вывеска магазина рухнула на женщину из-за урагана в Новокузнецке. Видео © Telegram / SHOT / "Бардокин live Новокузнецк"

На опубликованном в Сети видео — то, как люди помогают женщине. Они вместе подняли вывеску и помогли ей выбраться. Телеграм-канал публикует жуткий момент инцидента.

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В Москве погрузчик насмерть придавил 51-летнего рабочего

Напомним, по ряду регионов России прошёлся сильнейший ураган. Так, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, благо никто не пострадал. Лайф показывал, что ещё натворила непогода, в том числе в Новокузнецке.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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