Огромная вывеска магазина рухнула на женщину из-за урагана в Новокузнецке

В Новокузнецке Кемеровской области огромная вывеска из-за сильнейшего ветра рухнула с торгового центра "Сити Молл" и придавила проходившую мимо женщину. По данным SHOT , она получила серьёзные травмы, но осталась жива.

На опубликованном в Сети видео — то, как люди помогают женщине. Они вместе подняли вывеску и помогли ей выбраться. Телеграм-канал публикует жуткий момент инцидента.