В Москве погрузчик насмерть придавил 51-летнего рабочего

В Москве на улице Новоорловской погрузчик упал на рабочего, производившего его ремонт. Об этом сообщает столичная прокуратура. Уточняется, что в результате инцидента 51-летний мужчина скончался на месте.

"Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — указали в ведомстве.