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17 октября, 13:50

В Москве погрузчик насмерть придавил 51-летнего рабочего

<p>Погрузчик придавил рабочего в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/3110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Погрузчик придавил рабочего в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве на улице Новоорловской погрузчик упал на рабочего, производившего его ремонт. Об этом сообщает столичная прокуратура. Уточняется, что в результате инцидента 51-летний мужчина скончался на месте.

"Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — указали в ведомстве.

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Илья Суриков
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