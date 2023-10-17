В Москве погрузчик насмерть придавил 51-летнего рабочего
Погрузчик придавил рабочего в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве на улице Новоорловской погрузчик упал на рабочего, производившего его ремонт. Об этом сообщает столичная прокуратура. Уточняется, что в результате инцидента 51-летний мужчина скончался на месте.
"Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — указали в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Подольске Московской области автобус задавил двух детей на пешеходном переходе. В результате произошедшего ДТП погиб мальчик, пострадавшая девочка госпитализирована.