Собственная машина насмерть придавила женщину под Калугой

В Обнинске Калужской области иномарка насмерть придавила свою владелицу, которая вышла погулять с полуторагодовалой дочерью. По данным телеканала "360", трагедия произошла возле одной из многоэтажек.

Машина, которая придавила владелицу в Обнинске. Видео © Телеканал "360"

Известно, что погибшей является женщина 1980 года рождения. Когда она вышла на улицу, то решила завести Daewoo Matiz, но полностью не села в авто. В какой-то момент машина тронулась и потащила её за собой. В результате женщина оказалась зажатой между иномаркой и забором.

Через некоторое время соседи заметили пострадавшую и вызвали скорую. Женщину экстренно госпитализировали, врачи пытались спасти её жизнь, но пациентка скончалась. Её дочь не пострадала, так как находилась в коляске.