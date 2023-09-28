Под Тюменью завели дело на депутата после того, как он на тракторе задавил ребёнка

По его данным, в селе Чечкино шестилетний мальчик просил покататься на тракторе. Однако в тот момент, когда 48-летний депутат управлял транспортом, он не заметил ребёнка и переехал его. Мальчик погиб, против Дементиева возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что помощник депутата ГД Владимира Шаманова подрался с соседями-собачниками в Москве. Как рассказала одна из участниц конфликта, Сергей Поляков ударил её и оскорбил. Вступился за женщину молодой человек, который тоже получил от москвича "со связями". Сам же Поляков утверждает, что это он жертва: ему разбили телефон, а потом парень накинулся на помощника депутата и стал душить. Все стороны конфликта пожаловались в полицию друг на друга.