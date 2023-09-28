В Москве помощник депутата сцепился с соседями из-за места для выгула собак

Помощник депутата Госдумы Владимира Шаманова Сергей Поляков подрался с соседями из-за того, что они со своими собаками заняли газон во дворе жилого дома в центре Москвы. Как сообщает телеграм-канал SHOT, стороны конфликта пожаловались в полицию друг на друга.

В Москве помощник депутата и собачники сцепились из-за места для выгула питомцев. Видео © Telegram / SHOT

Причиной конфликта стал вопрос, можно ли выгуливать собак на газоне, на котором, помимо всего прочего, установлена запрещающая табличка. Участница потасовки Мария Кузнецова поделилась, что Поляков уже давно прогоняет её 70-летнюю маму и других пенсионерок с этой территории. По её словам, он даже угрожал своими связями. Во время последней их встречи помощник депутата ударил рассказчицу и оскорбил её. На защиту Кузнецовой прибежал молодой человек.

"В итоге Сергей начал бить этого мальчика. Я считаю, что таких людей, как он, нужно привлекать к ответственности", — добавила женщина.

По словам Полякова, конфликт начался с того, что на собрании собственников было принято решение сделать зелёной территорию для жителей домов. Были также установлены таблички, запрещающие выгул животных. Однако собачникам это не понравилось.

Кроме того, Поляков сказал, что это он жертва. Мужчина достал во время разговора телефон, чтобы снять на видео встречу с собачниками, но Кузнецова разбила смартфон. Тогда Поляков попытался выбить её сотовый из рук, после чего на него напал парень и стал душить, а женщина била его тем же телефоном по голове. И в этот момент помощник депутата ударил кулаком в лицо удерживающего его молодого человека.