Зампрокурора трагически погиб под Самарой из-за перелома носа в драке за любовницу

Заместитель прокурора Кинель-Черкасского района Самарской области Владимир Сямуков убит в драке из-за женщины. По сведениям "Царьграда", конфликт произошёл вечером 23 сентября.

Сямуков отправился на свидание к своей несвободной возлюбленной. По трагическому стечению обстоятельств там оказался соперник зампрокурора. Между мужчинами произошёл конфликт из-за ревности, перепалка быстро переросла в драку. 42-летний Г. схватился за деревянный стул и стал избивать им любовника своей девушки. Зампрокурора получил тяжёлые травмы, но обращаться к врачам не стал.

"Из-за перелома носа у Сямукова произошло кровоизлияние в верхние дыхательные пути. Если бы он сразу обратился за медпомощью, то его можно было бы спасти. Видимо, он не стал этого делать, потому что по обращению в больницу было бы спецдонесение в областную прокуратуру. По итогу Владимир скончался", — рассказали знакомые зампрокурора.

Ревнивец уже задержан, в отношении него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.