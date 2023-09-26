Москвич заступился за дочь и оказался втянут в разборки с семьёй отбывающего срок киллера

В Москве сын известного киллера был арестован за драку на детской площадке на Мичуринском проспекте. Об этом сообщил "Рен-ТВ".

Нападение толпы "мстящих за брата" молодых людей на мужчину у подъезда его дома в Москве. Видео © VK / КРИМИНАЛ

Конфликт начался во дворе жилого дома, где гуляла девятилетняя девочка, когда её начал задирать один из соседских мальчиков. Обычными дразнилками он не обошёлся и в какой-то момент принялся бить её палкой. Девочка прибежала домой и сообщила всё родителям. Её отец Дмитрий сразу же вышел проучить обидчика дочери, отнял у десятилетнего мальчика палку и сломал её. Оказалось, что это было лишь начало конфликта.

Прошло всего лишь несколько минут, и девочку окружили другие дети, среди которых был пришедший мстить за брата 13-летний подросток. К конфликту с обеих сторон подключились родители, и было похоже, что всё удалось решить с помощью диалога, но чуть позже Дмитрию позвонили и позвали поговорить. Вместо обещанной беседы состоялось нападение — несколько молодых людей набросились на мужчину и основательно его избили.

И вот после этого выяснилась неожиданная правда о зачинщиках конфликта. Матерью мальчика, чью палку сломал разгневанный мужчина, оказалась Фериде Аушева — супруга Али Белхароева, киллера, отбывающего срок за убийство Шабтая Калмановича. Дети, явившиеся мстить за братика, — его сыновья. А во главе группы избивших Дмитрия парней стоял старший сын киллера — Абдула. К слову, Аушева не только замужем за киллером, но ещё и сестра вора в законе Хамзата Ингуша Аушева, убитого приблизительно год назад.

В отношении Абдулы Белхароева возбудили уголовное дело из-за хулиганства, сотрудничать со следствием он отказался. Дмитрий и его семья надеются, что их конфликт с роднёй киллера исчерпан.