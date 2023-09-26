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26 сентября, 17:52

Москвич заступился за дочь и оказался втянут в разборки с семьёй отбывающего срок киллера

Сын киллера задержан после избиения москвича, который заступился за дочь

В Москве сын известного киллера был арестован за драку на детской площадке на Мичуринском проспекте. Об этом сообщил "Рен-ТВ".

Нападение толпы "мстящих за брата" молодых людей на мужчину у подъезда его дома в Москве. Видео © VK / КРИМИНАЛ

Конфликт начался во дворе жилого дома, где гуляла девятилетняя девочка, когда её начал задирать один из соседских мальчиков. Обычными дразнилками он не обошёлся и в какой-то момент принялся бить её палкой. Девочка прибежала домой и сообщила всё родителям. Её отец Дмитрий сразу же вышел проучить обидчика дочери, отнял у десятилетнего мальчика палку и сломал её. Оказалось, что это было лишь начало конфликта.

Прошло всего лишь несколько минут, и девочку окружили другие дети, среди которых был пришедший мстить за брата 13-летний подросток. К конфликту с обеих сторон подключились родители, и было похоже, что всё удалось решить с помощью диалога, но чуть позже Дмитрию позвонили и позвали поговорить. Вместо обещанной беседы состоялось нападение — несколько молодых людей набросились на мужчину и основательно его избили.

И вот после этого выяснилась неожиданная правда о зачинщиках конфликта. Матерью мальчика, чью палку сломал разгневанный мужчина, оказалась Фериде Аушева — супруга Али Белхароева, киллера, отбывающего срок за убийство Шабтая Калмановича. Дети, явившиеся мстить за братика, — его сыновья. А во главе группы избивших Дмитрия парней стоял старший сын киллера — Абдула. К слову, Аушева не только замужем за киллером, но ещё и сестра вора в законе Хамзата Ингуша Аушева, убитого приблизительно год назад.

В отношении Абдулы Белхароева возбудили уголовное дело из-за хулиганства, сотрудничать со следствием он отказался. Дмитрий и его семья надеются, что их конфликт с роднёй киллера исчерпан.

Штатный киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат выходит из колонии под Тверью

Штатный киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат выходит из колонии под Тверью

Ранее Лайф рассказывал, что 14 сентября киллер Аслан Гагиев, возглавлявший преступную группировку и организовавший убийство шести человек, получил пожизненный тюремный срок, он также должен выплатить два с половиной миллиона рублей в качестве компенсации потерпевшим. До того как приговор был озвучен, Гагиев успел пообщаться со своими детьми, а близким поручил обязательно водить их на спортивные секции.

Обложка ©

VK / КРИМИНАЛ

Юрий Лысенко
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