Штатный киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат выходит из колонии под Тверью

Из колонии близ Нелидова Тверской области освобождается Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат, отсидевший полжизни за серию заказных убийств. Член Ореховской ОПГ был арестован осенью 1999 года и приговорён Одинцовским городским судом к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сейчас, как пишет "Царьград", ему 50 лет.

Свой срок Саша Солдат получил за 18 доказанных эпизодов, в частности он был причастен к убийству в Греции самого знаменитого киллера России Александра Солоника и лично задушил его подругу Светлану Котову. В декабре 2016 года к обвинениям следствие добавило ещё четыре убийства.

Своё прозвище Пустовалов получил уже во время допросов у следователей. Когда его спросили, зачем он убивал людей, подозреваемый ответил, что он солдат и это "его работа". Среди жертв Саши Солдата не только главари ОПГ и бизнесмены, но и его личные конкуренты. За особую жестокость при убийствах и регулярное расчленение трупов в криминальной среде Пустовалова называли мясником.