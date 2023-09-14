Главный киллер России Джако попрощался с детьми в суде и заслушал пожизненный приговор

До того как приговор был озвучен, Гагиев успел пообщаться со своими детьми. Он поручил близким водить их на спортивные секции и не позволять забывать Джако — такую кличку носил осуждённый в криминальных кругах.

Напомним, Гагиева обвиняют в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек, в том числе зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. С 2004 года банда действовала в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. С 2014 года Гагиев был в международном розыске. В 2018-м его экстрадировали из Австрии и заключили под стражу. Он признал вину в заказном убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. В 2022 году сообщник Гагиева по ОПГ Артур Джиоев был приговорён к 20 годам строгого режима за организацию убийств 15 человек. В начале августа этого года ещё 12 участников банды Гагиева получили тюремные сроки. Самого Гагиева прокурор потребовал посадить пожизненно.