Главный киллер России Джако попрощался с детьми в суде и заслушал пожизненный приговор
Суд приговорил руководителя ОПГ Аслана Гагиева к пожизненному заключению
Аслан Гагиев. Фото © YouTube / Евгения Балаева
Аслан Гагиев, возглавлявший преступную группировку и организовавший убийство шести человек, получил пожизненный тюремный срок, он также должен выплатить два с половиной миллиона рублей в качестве компенсации потерпевшим. Об этом пишет Don Mash.
"Суд приговорил Гагиева к пожизненному заключению", — зачитала решение судья Южного окружного военного суда.
Аслан Гагиев в суде. Видео © t.me / Don Mash
До того как приговор был озвучен, Гагиев успел пообщаться со своими детьми. Он поручил близким водить их на спортивные секции и не позволять забывать Джако — такую кличку носил осуждённый в криминальных кругах.
Напомним, Гагиева обвиняют в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек, в том числе зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. С 2004 года банда действовала в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. С 2014 года Гагиев был в международном розыске. В 2018-м его экстрадировали из Австрии и заключили под стражу. Он признал вину в заказном убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. В 2022 году сообщник Гагиева по ОПГ Артур Джиоев был приговорён к 20 годам строгого режима за организацию убийств 15 человек. В начале августа этого года ещё 12 участников банды Гагиева получили тюремные сроки. Самого Гагиева прокурор потребовал посадить пожизненно.