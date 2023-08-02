Суд вынес приговоры киллерам из банды Джако

Участники банды "главного киллера России" Аслана Гагиева, которая состояла из 12 человек, получили тюремные сроки начиная от 12 лет заключения до пожизненного. Приговор выносил Второй западный окружной военный суд, сообщает SHOT.

Суд над участниками банды киллеров Аслана Гагиева. Видео © t.me / SHOT

Все 12 обвиняемых признаны виновными в том, что они являлись участниками преступной организации. Пожизненное получили двое из подсудимых — Инал Засеев и Руслан Юртов. Первого признали виновным в убийстве 16 человек, в том числе полицейских Северной Осетии в высоких чинах. На счету Юртова 11 жертв, среди которых сотрудники силовых структур Москвы и бизнесмены. Кроме того, его лишили медали "За отвагу" и спецзваний за то, что он совершал преступления, будучи действующим служащим столичной полиции. По разным оценкам, за период с 2004 года жертвами группы киллеров стали от 40 до 60 человек, в числе которых сотрудники полиции, предприниматели и чиновники.

Лидером группировки был Аслан Гагиев (Джако). За "услугами" его киллеров обращались даже люди, занимавшие высокие государственные должности. Так, в 2012 году бывший прокурор Владикавказа Ольга Швецова персонально попросила Гагиева об убийстве следователя Александра Леонова, который хотел развестись с её беременной сестрой и собирался отсудить у неё 25 миллионов рублей.

Сам Гагиев не входит в список из 12 фигурантов этого дела. Его криминальную биографию пока что продолжают расследовать. Лидера ОПГ объявили в международный розыск в октябре 2014 года, в июне 2018-го его экстрадировали в Россию из Австрии и заключили под стражу, где он содержится с тех пор. Сейчас Гагиев в СИЗО Ростова-на-Дону. Ранее он признал вину в заказном убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.