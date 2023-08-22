Прокурор запросил для "киллера номер один" Джако пожизненный срок
Прокурор запросил пожизненный срок для главаря группировки киллеров Гагиева
"Главного киллера России" Аслана Гагиева (Джако) требуют приговорить к пожизненному заключению. Такой срок запросил государственный обвинитель в Южном окружном военном суде, сообщает ТАСС.
"Прошу суд назначить Гагиеву… по совокупности преступлений… пожизненное лишение свободы", — сказал прокурор.
Гагиева обвиняют в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек. Сам он отрицает свою причастность к преступлениям. По данным следствия, Гагиев в 2004 году создал ОПГ на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии, а не позднее ноября 2012 года организовал в Северной Осетии три банды, которые стали структурными подразделениями возглавляемого им преступного сообщества. С 2012 по 2013 год по указанию Гагиева участники его банды в Северной Осетии убили шесть человек, в том числе зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.
Напомним, Гагиева объявили в международный розыск в октябре 2014 года, в июне 2018-го его экстрадировали в Россию из Австрии и заключили под стражу, где он содержится с тех пор. Ранее он признал вину в заказном убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.
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Лайф также писал, что в конце прошлого года сообщник Гагиева по ОПГ Артур Джиоев был приговорён к 20 годам строгого режима за организацию убийств 15 человек. В 2010 году он возглавил преступную банду, а с 2004 по 2014 год участвовал в совершении преступлений. В начале августа 12 участников банды киллеров Гагиева получили тюремные сроки начиная от 12 лет заключения до пожизненного.
ТАСС / Сергей Карпухин