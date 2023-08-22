Прокурор запросил для "киллера номер один" Джако пожизненный срок

Гагиева обвиняют в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек. Сам он отрицает свою причастность к преступлениям. По данным следствия, Гагиев в 2004 году создал ОПГ на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии, а не позднее ноября 2012 года организовал в Северной Осетии три банды, которые стали структурными подразделениями возглавляемого им преступного сообщества. С 2012 по 2013 год по указанию Гагиева участники его банды в Северной Осетии убили шесть человек, в том числе зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.