Вспыхнувший китайский удлинитель убил отца и его маленькую дочку в Подмосковье

В подмосковном Рошале 47-летний мужчина и его двухлетняя дочь погибли в квартире при пожаре, который возник из-за того, что китайский удлинитель не выдержал мощности инфракрасного обогревателя. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вечером, перед тем как произошла трагедия, супруга погибшего уложила дочку спать, её муж тоже прилёг, так как у него была температура. После этого мать пошла гулять с котом. В комнатах у отца и дочери работали инфракрасные обогреватели. Когда женщина вернулась с прогулки, квартира горела и была заполнена дымом. В результате её супруг и дочь задохнулись.

Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали возгорание и изъяли обгоревшую часть обогревателя, оплавленный удлинитель и часть розетки. После этого и выяснилось, что удлинитель не выдержал мощности обогревателя.