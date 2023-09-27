В Москве оставленный на зарядке телефон стал причиной пожара в квартире
В московской квартире вспыхнул пожар из-за телефона на зарядке. Обложка © t.me / SHOT
В одной из московских квартир хозяева оставили телефон на зарядке и ушли на работу, однако устройство взорвалось и начался пожар, погибла кошка. О случившемся пишет SHOT.
ЧП произошло накануне на седьмом этаже многоэтажки на Ферганской улице в Выхине-Жулебине. В отсутствие хозяев подключённый к сети аккумулятор перегрелся и взорвался. Огонь охватил всю комнату. Запах дыма почувствовали соседи и вызвали пожарных. На место прибыло четыре расчёта.
Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, полностью выгорела комната, где находился телефон, также пострадала прихожая. Жертв среди людей нет.
Ранее сообщалось, что в Уфе загорелся хлебокомбинат. Пламя охватило 60 квадратных метров технического этажа хранилища зерна. Один человек пострадал и был госпитализирован.