В Москве оставленный на зарядке телефон стал причиной пожара в квартире

В одной из московских квартир хозяева оставили телефон на зарядке и ушли на работу, однако устройство взорвалось и начался пожар, погибла кошка. О случившемся пишет SHOT.

ЧП произошло накануне на седьмом этаже многоэтажки на Ферганской улице в Выхине-Жулебине. В отсутствие хозяев подключённый к сети аккумулятор перегрелся и взорвался. Огонь охватил всю комнату. Запах дыма почувствовали соседи и вызвали пожарных. На место прибыло четыре расчёта.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, полностью выгорела комната, где находился телефон, также пострадала прихожая. Жертв среди людей нет.