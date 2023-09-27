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27 сентября, 05:59

В Москве оставленный на зарядке телефон стал причиной пожара в квартире

<p>В московской квартире вспыхнул пожар из-за телефона на зарядке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57435" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В московской квартире вспыхнул пожар из-за телефона на зарядке. Обложка © t.me / SHOT

В одной из московских квартир хозяева оставили телефон на зарядке и ушли на работу, однако устройство взорвалось и начался пожар, погибла кошка. О случившемся пишет SHOT.

ЧП произошло накануне на седьмом этаже многоэтажки на Ферганской улице в Выхине-Жулебине. В отсутствие хозяев подключённый к сети аккумулятор перегрелся и взорвался. Огонь охватил всю комнату. Запах дыма почувствовали соседи и вызвали пожарных. На место прибыло четыре расчёта.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, полностью выгорела комната, где находился телефон, также пострадала прихожая. Жертв среди людей нет.

В Москве мужчина рухнул с высоты третьего этажа, спасаясь от пожара по трубе

В Москве мужчина рухнул с высоты третьего этажа, спасаясь от пожара по трубе

Ранее сообщалось, что в Уфе загорелся хлебокомбинат. Пламя охватило 60 квадратных метров технического этажа хранилища зерна. Один человек пострадал и был госпитализирован.

Татьяна Миссуми
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