Человек пострадал при пожаре на хлебокомбинате в Уфе

Возгорание на хлебокомбинате произошло в Уфе в ночь на 26 сентября. Пламя охватило 60 квадратных метров технического этажа хранилища зерна. К настоящему моменту огонь локализован, сообщили в МЧС России.

По информации министерства, в результате горения произошло обрушение торцевой стены корпуса здания площадью 200 квадратов. В тушении пожара задействовано 32 огнеборца и 15 единиц техники.

Хлебокомбинат загорелся в Уфе. Видео © t.me / МЧС России

"На данный момент пожар локализован, продолжаются работы по разбору конструкций и проливке оставшихся очагов пожара. На месте пожара имеется один пострадавший, который доставлен каретой скорой помощи в городскую клиническую больницу. Диагноз устанавливается", — заявил замглавы регионального ГУ МЧС Виталий Барзайкин.