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26 сентября, 01:22

Человек пострадал при пожаре на хлебокомбинате в Уфе

МЧС: В Уфе загорелся хлебокомбинат, есть пострадавший

<p>Хлебокомбинат загорелся в Уфе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/11692" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Хлебокомбинат загорелся в Уфе. Обложка © t.me / МЧС России

Возгорание на хлебокомбинате произошло в Уфе в ночь на 26 сентября. Пламя охватило 60 квадратных метров технического этажа хранилища зерна. К настоящему моменту огонь локализован, сообщили в МЧС России.

По информации министерства, в результате горения произошло обрушение торцевой стены корпуса здания площадью 200 квадратов. В тушении пожара задействовано 32 огнеборца и 15 единиц техники.

Хлебокомбинат загорелся в Уфе. Видео © t.me / МЧС России

"На данный момент пожар локализован, продолжаются работы по разбору конструкций и проливке оставшихся очагов пожара. На месте пожара имеется один пострадавший, который доставлен каретой скорой помощи в городскую клиническую больницу. Диагноз устанавливается", — заявил замглавы регионального ГУ МЧС Виталий Барзайкин.

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Мощный пожар несколькими днями ранее вспыхнул и на территории пункта утилизации мусора в Петербурге. Загорелись бумага и картон, пламя охватило площадь 600 квадратов.

Илья Пушкарев
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