Мощный пожар вспыхнул в пункте утилизации мусора Санкт-Петербурга

В Московском районе Санкт-Петербурга вспыхнул мощный пожар в пункте утилизации мусора. В городском управлении МЧС уточнили, что его площадь составляет 600 квадратных метров.

В Санкт-Петербурге на площади 600 квадратов горит пункт утилизации мусора. Видео © t.me / 78.ru

"В пункте утилизации мусора на открытой территории происходило горение бумаги (картона) на площади 600 кв. метров. В 02:58 пожару присвоен дополнительный номер 1-бис", — сказано в сообщении.

По данным МЧС, возгорание удалось локализовать в 03:28. Информации о пострадавших не было.