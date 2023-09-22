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22 сентября, 01:34

Мощный пожар вспыхнул в пункте утилизации мусора Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге на площади 600 квадратов горит пункт утилизации мусора

В Московском районе Санкт-Петербурга вспыхнул мощный пожар в пункте утилизации мусора. В городском управлении МЧС уточнили, что его площадь составляет 600 квадратных метров.

В Санкт-Петербурге на площади 600 квадратов горит пункт утилизации мусора. Видео © t.me / 78.ru

"В пункте утилизации мусора на открытой территории происходило горение бумаги (картона) на площади 600 кв. метров. В 02:58 пожару присвоен дополнительный номер 1-бис", — сказано в сообщении.

По данным МЧС, возгорание удалось локализовать в 03:28. Информации о пострадавших не было.

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Ранее Лайф сообщал, что огромный пожар площадью 1000 кв. м охватил здание ТЦ во Фрунзенском районе Петербурга. Помимо ресторана BBQ beer (бывший "Мюнхель") там располагался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.

Обложка ©

t.me / 78.ru

Оксана Попова
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