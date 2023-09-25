Один человек пропал без вести после пожара на нефтебазе в Оренбургской области
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Пожар произошёл на территории нефтебазы ООО "Энергоресурс" у посёлка Холодные Ключи Оренбургского района. Как пишет SHOT, один человек пропал без вести.
ЧП произошло накануне вечером. Огонь охватил пять цистерн с сырой нефтью по 60 кубов каждая. Однако справились с пожаром быстро — пламя потушили за полтора часа. По данным телеграм-канала, 37-летний сотрудник предприятия числится пропавшим без вести, ещё один мужчина 47 лет был доставлен в больницу с ожогами более 50% тела. Причины пожара пока неизвестны, над этим сейчас работают специалисты.
А несколько дней назад пожар вспыхнул на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, там загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Возгорание было быстро ликвидировано, площадь пожара не превысила 100 квадратных метров. Как оказалось, причиной пожара стал украинский беспилотник, который прилетел со стороны моря.