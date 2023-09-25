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25 сентября, 06:52

Один человек пропал без вести после пожара на нефтебазе в Оренбургской области

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mchsoren" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Оренбургской области</a></p>

Обложка © VK / ГУ МЧС России по Оренбургской области

Пожар произошёл на территории нефтебазы ООО "Энергоресурс" у посёлка Холодные Ключи Оренбургского района. Как пишет SHOT, один человек пропал без вести.

ЧП произошло накануне вечером. Огонь охватил пять цистерн с сырой нефтью по 60 кубов каждая. Однако справились с пожаром быстро — пламя потушили за полтора часа. По данным телеграм-канала, 37-летний сотрудник предприятия числится пропавшим без вести, ещё один мужчина 47 лет был доставлен в больницу с ожогами более 50% тела. Причины пожара пока неизвестны, над этим сейчас работают специалисты.

А несколько дней назад пожар вспыхнул на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, там загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Возгорание было быстро ликвидировано, площадь пожара не превысила 100 квадратных метров. Как оказалось, причиной пожара стал украинский беспилотник, который прилетел со стороны моря.

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Максим Плетнёв
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