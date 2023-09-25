Один человек пропал без вести после пожара на нефтебазе в Оренбургской области

ЧП произошло накануне вечером. Огонь охватил пять цистерн с сырой нефтью по 60 кубов каждая. Однако справились с пожаром быстро — пламя потушили за полтора часа. По данным телеграм-канала, 37-летний сотрудник предприятия числится пропавшим без вести, ещё один мужчина 47 лет был доставлен в больницу с ожогами более 50% тела. Причины пожара пока неизвестны, над этим сейчас работают специалисты.