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20 сентября, 06:14

МЧС ликвидировало пожар в резервуаре с топливом в Сочи

Копайгородский: Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Сочи ликвидирован

<p>Работа пожарных при тушении резервуара с дизельным топливом в Адлерском районе Сочи. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sochitop1/4549" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сочи с огоньком</a></p>

Работа пожарных при тушении резервуара с дизельным топливом в Адлерском районе Сочи. Обложка © t.me / Сочи с огоньком

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в резервуаре с дизельным топливом в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Оперативный штаб на месте пожара. Обложка © t.me / Сочи с огоньком

Оперативный штаб на месте пожара. Обложка © t.me / Сочи с огоньком

Оперативный штаб на месте пожара. Обложка © t.me / Сочи с огоньком

Оперативный штаб на месте пожара. Обложка © t.me / Сочи с огоньком

Оперативный штаб на месте пожара. Обложка © t.me / Сочи с огоньком

Оперативный штаб на месте пожара. Обложка © t.me / Сочи с огоньком

"Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров", — написал он в своём телеграм-канале.

В настоящее время градоначальник находится на месте ЧП. Он рассказал, что для тушения возгорания было задействовано более 60 сотрудников экстренных и аварийных служб, а также 15 единиц техники. К счастью, пострадавших в результате возгорания нет.

"Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Причины происшествия выясняются. Благодарю все службы за слаженную и оперативную работу", — добавил Копайгородский.

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Напомним, огонь на складе горюче-смазочных материалов в Сочи вспыхнул сегодня рано утром. Уточнялось, что загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. При этом причиной возгорания могла стать атака беспилотника, жители сообщали о громком взрыве около пяти утра. В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.

Николь Вербер
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