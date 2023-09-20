МЧС ликвидировало пожар в резервуаре с топливом в Сочи
Копайгородский: Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Сочи ликвидирован
Работа пожарных при тушении резервуара с дизельным топливом в Адлерском районе Сочи. Обложка © t.me / Сочи с огоньком
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в резервуаре с дизельным топливом в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
"Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров", — написал он в своём телеграм-канале.
В настоящее время градоначальник находится на месте ЧП. Он рассказал, что для тушения возгорания было задействовано более 60 сотрудников экстренных и аварийных служб, а также 15 единиц техники. К счастью, пострадавших в результате возгорания нет.
"Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Причины происшествия выясняются. Благодарю все службы за слаженную и оперативную работу", — добавил Копайгородский.
Напомним, огонь на складе горюче-смазочных материалов в Сочи вспыхнул сегодня рано утром. Уточнялось, что загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. При этом причиной возгорания могла стать атака беспилотника, жители сообщали о громком взрыве около пяти утра. В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.