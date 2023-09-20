Атаковавший топливный резервуар в Сочи дрон летел с моря, обходя по пути все высотки

Дрон-камикадзе, который атаковал топливный резервуар в Сочи, заходил с моря, со стороны пляжа "Чайка". Об этом пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, беспилотник летел к месту по такой траектории, чтобы обходить высокие дома и гостиницы. Он прошёл порядка двух километров. В итоге взрыв произошёл в 400 метрах от аэропорта Сочи и не повлиял на его работу.