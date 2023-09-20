Атаковавший топливный резервуар в Сочи дрон летел с моря, обходя по пути все высотки
Атаковавший топливный резервуар в Сочи дрон-камикадзе заходил с моря
Дрон-камикадзе, атаковавший резервуар в Сочи. Обложка © t.me / SHOT
Дрон-камикадзе, который атаковал топливный резервуар в Сочи, заходил с моря, со стороны пляжа "Чайка". Об этом пишет SHOT.
Обстановка на складе горюче-смазочных материалов в Сочи. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, беспилотник летел к месту по такой траектории, чтобы обходить высокие дома и гостиницы. Он прошёл порядка двух километров. В итоге взрыв произошёл в 400 метрах от аэропорта Сочи и не повлиял на его работу.
Как уже писал Лайф, сегодня утром в Адлерском районе Сочи вспыхнул пожар на нефтебазе, там загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Возгорание было быстро ликвидировано, площадь пожара не превысила 100 квадратных метров.