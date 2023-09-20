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20 сентября, 13:08

Атаковавший топливный резервуар в Сочи дрон летел с моря, обходя по пути все высотки

Атаковавший топливный резервуар в Сочи дрон-камикадзе заходил с моря

<p>Дрон-камикадзе, атаковавший резервуар в Сочи. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57192" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дрон-камикадзе, атаковавший резервуар в Сочи. Обложка © t.me / SHOT

Дрон-камикадзе, который атаковал топливный резервуар в Сочи, заходил с моря, со стороны пляжа "Чайка". Об этом пишет SHOT.

Обстановка на складе горюче-смазочных материалов в Сочи. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, беспилотник летел к месту по такой траектории, чтобы обходить высокие дома и гостиницы. Он прошёл порядка двух километров. В итоге взрыв произошёл в 400 метрах от аэропорта Сочи и не повлиял на его работу.

Как уже писал Лайф, сегодня утром в Адлерском районе Сочи вспыхнул пожар на нефтебазе, там загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Возгорание было быстро ликвидировано, площадь пожара не превысила 100 квадратных метров.

Появилось видео с моментом удара дрона по топливному резервуару в Адлере

Появилось видео с моментом удара дрона по топливному резервуару в Адлере

Николь Вербер
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