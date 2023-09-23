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22 сентября, 23:51

В Москве мужчина рухнул с высоты третьего этажа, спасаясь от пожара по трубе

Жильцы дома на востоке Москвы спасались от огня, спускаясь по водосточной трубе

Жильцы пятиэтажки на Кастанаевской улице в Москве были вынуждены спасаться от огня, спускаясь по водосточной трубе. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал "Москва. Город новостей.

Жильцы дома на востоке Москвы спасались от огня, спускаясь по водосточной трубе. Видео © t.me / "Москва. Город Новостей"

На опубликованных кадрах видно, как жители дома в одежде для сна сползают по водосточной трубе, пытаясь спастись от огня. Внизу их пытались подстраховать соседи, но это не уберегло от падения одного из мужчин: он рухнул с высоты третьего этажа на землю, задев спускавшуюся женщину.

Информации о состоянии упавшего мужчины нет. Возгорание уже удалось ликвидировать.

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Лайф рассказывал, что на Кастанаевской улице в Москве произошёл пожар в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадал пятилетний ребёнок.

Обложка ©

t.me / "Москва. Город Новостей"

Оксана Попова
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