В Москве мужчина рухнул с высоты третьего этажа, спасаясь от пожара по трубе

Жильцы пятиэтажки на Кастанаевской улице в Москве были вынуждены спасаться от огня, спускаясь по водосточной трубе. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал "Москва. Город новостей.

На опубликованных кадрах видно, как жители дома в одежде для сна сползают по водосточной трубе, пытаясь спастись от огня. Внизу их пытались подстраховать соседи, но это не уберегло от падения одного из мужчин: он рухнул с высоты третьего этажа на землю, задев спускавшуюся женщину.