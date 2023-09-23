Пятилетний ребёнок пострадал в результате пожара в многоэтажке на западе Москвы

На Кастанаевской улице в Москве произошёл пожар в многоэтажном доме. По данным ТАСС, в результате происшествия пострадал пятилетний ребёнок. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

Спасатели тушат пожар на Кастанаевской улице в Москве. Видео © LIFE

Возгорание было зафиксировано в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Кастанаевской улице. Там на третьем этаже загорелась квартира. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из горящего здания 50 человек.

Медикам пришлось госпитализировать пятилетнего ребёнка, который пострадал в ходе инцидента. Известно, что во время тушения пожара было спасено ещё пять человек. В результате огнеборцы ликвидировали пожар на площади 40 кв. метров.