В разрушенной взрывом многоэтажке в Балашихе начался пожар
Дом в Балашихе, где утром произошёл взрыв газа. Обложка © LIFE
В многоэтажке в Балашихе, где утром произошёл взрыв газа, вспыхнул пожар, это уже второе возгорание за день в повреждённом здании. SHOT публикует видео с места ЧП.
В Балашихе возник пожар в доме, где произошёл взрыв газа. Видео © T.me / SHOT
На кадрах видно, что из окон одной из квартир клубами выходит дым. От произошедшего ранее взрыва погнуло рамы, выбиты стёкла. Уже сообщалось, что дом полностью отключён от магистрального газоснабжения. Причина вспыхнувшего сейчас пожара пока не известна.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа. Трое жильцов погибли. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. В момент работ на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Также произошло возгорание на лестничной площадке, его потушили. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и газовой компаниях проходят обыски.