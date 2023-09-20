В разрушенной взрывом многоэтажке в Балашихе начался пожар

В многоэтажке в Балашихе, где утром произошёл взрыв газа, вспыхнул пожар, это уже второе возгорание за день в повреждённом здании. SHOT публикует видео с места ЧП.

На кадрах видно, что из окон одной из квартир клубами выходит дым. От произошедшего ранее взрыва погнуло рамы, выбиты стёкла. Уже сообщалось, что дом полностью отключён от магистрального газоснабжения. Причина вспыхнувшего сейчас пожара пока не известна.