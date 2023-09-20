В ГД задумались о штрафах до 100 тыс. за недопуск газовиков в квартиру после трагедии в Балашихе

Заместитель председателя Комитета по ЖКХ в Госдуме РФ Сергей Колунов выступил за увеличение штрафов за несоблюдение требований к качеству, сроку и периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования, а также за недопуск газовиков в квартиру после трагедии в Балашихе. Парламентарий рассказал Лайфу детали инициативы.

Зампред Комитета по ЖКХ ГД РФ Сергей Колунов о погибших в Балашихе спасателях и штрафах за неправильную эксплуатацию газового оборудования. Видео © LIFE

"Огромная трагедия. Уже давно работаем над проблемой безопасности газового оборудования <...>. Главная проблема в том, что проверяющие службы не могут вовремя попасть в квартиру. Кто-то не хочет, чтобы к нему приходили для замены оборудования, у кого-то оно устаревшее. Поэтому в последнюю сессию мы займёмся ещё и штрафами", — сообщил Колунов в беседе с корреспондентом Лайфа.

Первой мерой для решения проблемы парламентарий назвал назначение единого ответчика за безопасность газового оборудования. А вторая мера — повышение уровня ответственности жильцов за качественную и эффективную работу их газовой системы. В комитете уже проработали проект повышения штрафов в пять раз. Для физических лиц они должны вырасти с нынешних значений от одной до двух тысяч рублей до диапазона пять – десять тысяч, а для должностных лиц — с 20 до 100 тысяч рублей.

Также собеседник Лайфа отметил мужество, которое проявили спасатели при спасении пострадавших от взрыва. По его мнению, их как минимум нужно представить к ордену Мужества, которым награждают за спасение жизни. Кроме того, необходимо поддержать семьи погибших, этот вопрос будет проработан с губернатором области при поддержке партии.