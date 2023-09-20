Олег Калмыков и Магомед Нальгиев: В МЧС рассказали о погибших в Балашихе спасателях
Глава МЧС Куренков выразил соболезнования родным погибших в Балашихе спасателей
Жертвами трагедии в подмосковной Балашихе, где сегодня взорвался газ и последовало обрушение, стали спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ "Мособлпожспаса" Олег Калмыков. Они погибли при исполнении профессионального долга — во время разбора завалов.
Погибший пожарный Олег Калмыков. Фото © Пресс-служба МЧС
Олег Калмыков считал спасение людей смыслом всей своей жизни. Посвятил этому всего себя и всегда был готов выйти на дежурство, если долг звал. У него остались жена, сынок и маленькая дочка.
Погибший при разборе завалов в Балашихе Магомед Нальгиев. Фото © Пресс-служба МЧС
Магомед Нальгиев родился в Назрани, окончил Академию МЧС России в Москве. Занимался дзюдо. Участвовал во множестве спасательных операций. В 2013 году, например, спасал людей, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке, и был награждён. У Магомеда осталась жена.
МЧС России скорбит о гибели своих сотрудников, которые до последней минуты выполняли служебный долг.
"Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и ведомства. Мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, навсегда останется в наших сердцах. Не имеет значения принадлежность бойцов к организации или ведомству. Мы все выбрали одно дело — спасение людей. Светлая память героям", — приводит пресс-служба ведомства слова главы МЧС Александра Куренкова.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Также из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и малыш остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти.
Пресс-служба МЧС