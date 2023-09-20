Олег Калмыков и Магомед Нальгиев: В МЧС рассказали о погибших в Балашихе спасателях

Жертвами трагедии в подмосковной Балашихе, где сегодня взорвался газ и последовало обрушение, стали спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ "Мособлпожспаса" Олег Калмыков. Они погибли при исполнении профессионального долга — во время разбора завалов.

Погибший пожарный Олег Калмыков. Фото © Пресс-служба МЧС

Олег Калмыков считал спасение людей смыслом всей своей жизни. Посвятил этому всего себя и всегда был готов выйти на дежурство, если долг звал. У него остались жена, сынок и маленькая дочка.

Погибший при разборе завалов в Балашихе Магомед Нальгиев. Фото © Пресс-служба МЧС

Магомед Нальгиев родился в Назрани, окончил Академию МЧС России в Москве. Занимался дзюдо. Участвовал во множестве спасательных операций. В 2013 году, например, спасал людей, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке, и был награждён. У Магомеда осталась жена.

МЧС России скорбит о гибели своих сотрудников, которые до последней минуты выполняли служебный долг.