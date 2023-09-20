Из-под завалов дома после взрыва в Балашихе достали мать с ребёнком
Спасатели достали ребёнка с матерью из-под завалов дома в Балашихе, где произошёл взрыв. Об этом SHOT сообщили очевидцы. Им оказывают помощь. Всего же на данный момент известно о четырёх пострадавших. Указывается, что бетонные плиты с этажа, где был эпицентр "хлопка", рухнули на нижние. Там также могут находиться люди.
Обстановка возле дома в Балашихе, где произошёл взрыв. Видео © SHOT
На место уже прибыл глава Балашихи Сергей Юров. Судя по видео, он пообещал обеспечить жителей дома всем необходимым и попросил их не находиться на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, взрыв прогремел в жилом девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. Всё произошло в 8:20 утра, когда многие жильцы спали. Эпицентр находился на третьем этаже. По предварительным данным, погибли два человека, однако официально эта информация пока не подтверждалась.