Из-под завалов дома после взрыва в Балашихе достали мать с ребёнком

Спасатели достали ребёнка с матерью из-под завалов дома в Балашихе, где произошёл взрыв. Об этом SHOT сообщили очевидцы. Им оказывают помощь. Всего же на данный момент известно о четырёх пострадавших. Указывается, что бетонные плиты с этажа, где был эпицентр "хлопка", рухнули на нижние. Там также могут находиться люди.

Обстановка возле дома в Балашихе, где произошёл взрыв. Видео © SHOT

На место уже прибыл глава Балашихи Сергей Юров. Судя по видео, он пообещал обеспечить жителей дома всем необходимым и попросил их не находиться на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.