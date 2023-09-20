Предварительно, два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке в Балашихе

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Mash .

Напомним, взрыв прогремел сегодня в половине девятого утра в доме по улице Октябрьской. По данным губернатора Подмосковья, в результате ЧП обрушились 3-й, 4-й и 5-й этажи, оказалось повреждено не менее десяти квартир. При этом из-под завалов достали одного пострадавшего, мужчина был весь в крови.