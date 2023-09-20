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20 сентября, 06:33

Предварительно, два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке в Балашихе

Mash: Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

<p>Повреждения в жилом доме в Балашихе из-за взрыва газа. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-45460_2804029" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Балашиха Рулит!</a></p>

Повреждения в жилом доме в Балашихе из-за взрыва газа. Обложка © VK / Балашиха Рулит!

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Mash.

Обстановка у дома в Балашихе, где прогремел взрыв. Видео © t.me / Mash

По данным телеграм-канала, одной из погибших стала местная жительница, которую придавило обломками.

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Напомним, взрыв прогремел сегодня в половине девятого утра в доме по улице Октябрьской. По данным губернатора Подмосковья, в результате ЧП обрушились 3-й, 4-й и 5-й этажи, оказалось повреждено не менее десяти квартир. При этом из-под завалов достали одного пострадавшего, мужчина был весь в крови.

Николь Вербер
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