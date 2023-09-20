Предварительно, два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке в Балашихе
Mash: Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Балашихе
Повреждения в жилом доме в Балашихе из-за взрыва газа. Обложка © VK / Балашиха Рулит!
Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Mash.
Обстановка у дома в Балашихе, где прогремел взрыв. Видео © t.me / Mash
По данным телеграм-канала, одной из погибших стала местная жительница, которую придавило обломками.
Напомним, взрыв прогремел сегодня в половине девятого утра в доме по улице Октябрьской. По данным губернатора Подмосковья, в результате ЧП обрушились 3-й, 4-й и 5-й этажи, оказалось повреждено не менее десяти квартир. При этом из-под завалов достали одного пострадавшего, мужчина был весь в крови.