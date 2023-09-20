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20 сентября, 06:10

Одного пострадавшего достали из-под завалов дома в Балашихе, где произошёл взрыв

<p>Обстановка на месте взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57150" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обстановка на месте взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе. Обложка © t.me / SHOT

Эпицентр взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе находился на третьем этаже. По данным SHOT, в результате ЧП оказались полностью разрушены три квартиры.

Обстановка на месте взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе. Видео © t.me / SHOT

При этом повреждено не менее десяти квартир. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, спасатели пробираются под завалы. Также стало известно об одном пострадавшем — спасатели достали его из квартиры на первом этаже.

По словам очевидцев, мужчина был весь в крови. Сейчас его осматривают медики. Помимо него, под завалами могут быть ещё люди. Самые серьёзные разрушения на третьем, четвёртом и пятом этажах.

Дом в пригороде Махачкалы, где произошёл взрыв газа, был построен незаконно

Дом в пригороде Махачкалы, где произошёл взрыв газа, был построен незаконно

Как уже сообщал Лайф, взрыв прогремел в девятиэтажном доме, расположенном по улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. ЧП произошло в 8:20 утра, когда многие жильцы ещё находились дома.

Николь Вербер
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