Одного пострадавшего достали из-под завалов дома в Балашихе, где произошёл взрыв

Эпицентр взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе находился на третьем этаже. По данным SHOT, в результате ЧП оказались полностью разрушены три квартиры.

Обстановка на месте взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе. Видео © t.me / SHOT

При этом повреждено не менее десяти квартир. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, спасатели пробираются под завалы. Также стало известно об одном пострадавшем — спасатели достали его из квартиры на первом этаже.

По словам очевидцев, мужчина был весь в крови. Сейчас его осматривают медики. Помимо него, под завалами могут быть ещё люди. Самые серьёзные разрушения на третьем, четвёртом и пятом этажах.