Одного пострадавшего достали из-под завалов дома в Балашихе, где произошёл взрыв
Обстановка на месте взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе. Обложка © t.me / SHOT
Эпицентр взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе находился на третьем этаже. По данным SHOT, в результате ЧП оказались полностью разрушены три квартиры.
Обстановка на месте взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе. Видео © t.me / SHOT
При этом повреждено не менее десяти квартир. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, спасатели пробираются под завалы. Также стало известно об одном пострадавшем — спасатели достали его из квартиры на первом этаже.
По словам очевидцев, мужчина был весь в крови. Сейчас его осматривают медики. Помимо него, под завалами могут быть ещё люди. Самые серьёзные разрушения на третьем, четвёртом и пятом этажах.
Как уже сообщал Лайф, взрыв прогремел в девятиэтажном доме, расположенном по улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. ЧП произошло в 8:20 утра, когда многие жильцы ещё находились дома.