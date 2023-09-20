Момент спасения бабушки из разрушенного взрывом дома в Балашихе попал на видео
Из-под завалов дома в Балашихе достали пожилую женщину
Пожилую женщину достали из-под завалов разрушенного дома в подмосковной Балашихе, она находится под наблюдением врачей. Лайф снял момент спасения.
Лайф снял, как из-под завалов дома в Балашихе достали бабушку. Видео © LIFE
На опубликованных МЧС кадрах — момент спасения женщины, снятый изнутри разрушенного дома. Видно, что прямо под ней образовалась пропасть, спасатели эвакуировали её по лестнице. Она проживала на шестом этаже.
Момент спасения бабушки из дома в Балашихе попал на видео. Видео © Telegram / "МЧС России"
Напомним, сегодня утром в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в Балашихе Московской области прогремел взрыв. Эпицентр находился на третьем этаже. Из-под завалов уже спасли троих — мужчину и мать с ребёнком. По словам жителя дома, после хлопка был слышен странный запах. По данным МЧС, погибли двое, ещё двое пострадали и столько же остаются в ловушке.
Telegram / "МЧС России"