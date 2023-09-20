Момент спасения бабушки из разрушенного взрывом дома в Балашихе попал на видео

Пожилую женщину достали из-под завалов разрушенного дома в подмосковной Балашихе, она находится под наблюдением врачей. Лайф снял момент спасения.

На опубликованных МЧС кадрах — момент спасения женщины, снятый изнутри разрушенного дома. Видно, что прямо под ней образовалась пропасть, спасатели эвакуировали её по лестнице. Она проживала на шестом этаже.