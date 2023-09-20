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20 сентября, 08:22

Момент спасения бабушки из разрушенного взрывом дома в Балашихе попал на видео

Из-под завалов дома в Балашихе достали пожилую женщину

Пожилую женщину достали из-под завалов разрушенного дома в подмосковной Балашихе, она находится под наблюдением врачей. Лайф снял момент спасения.

Лайф снял, как из-под завалов дома в Балашихе достали бабушку. Видео © LIFE

На опубликованных МЧС кадрах — момент спасения женщины, снятый изнутри разрушенного дома. Видно, что прямо под ней образовалась пропасть, спасатели эвакуировали её по лестнице. Она проживала на шестом этаже.

Момент спасения бабушки из дома в Балашихе попал на видео. Видео © Telegram / "МЧС России"

Погибшей в Балашихе оказалась женщина, готовившая завтрак в момент взрыва газа

Погибшей в Балашихе оказалась женщина, готовившая завтрак в момент взрыва газа

Напомним, сегодня утром в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в Балашихе Московской области прогремел взрыв. Эпицентр находился на третьем этаже. Из-под завалов уже спасли троих — мужчину и мать с ребёнком. По словам жителя дома, после хлопка был слышен странный запах. По данным МЧС, погибли двое, ещё двое пострадали и столько же остаются в ловушке.

Обложка ©

Telegram / "МЧС России"

Матвей Константинов
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