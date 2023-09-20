"Хлопок глухой был": Житель разрушенного дома в Балашихе раскрыл Лайфу подробности ЧП

Жители дома на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе, разрушенного взрывом, раскрыли Лайфу подробности инцидента. По словам мужчины с восьмого этажа, он слышал хлопок, а после — странный запах.

Житель разрушенного дома в Балашихе заявил, что слышал хлопок и запах гари. Видео © LIFE

"Хлопок глухой был, и запахло какой-то гарью... У меня восьмой этаж, а взорвалось на четвёртом. Вылетели окна на балконе, и внутрь квартиры залетели стёкла. Пока [разрешают] взять необходимые вещи", — сказал он.

Как отметила девушка, от взрыва пострадали соседние подъезды и "кое-где есть дырки". По её словам, на данный момент угрозы обрушения нет. Её близкие, к счастью, не пострадали.