Появилось видео спасения бабушки с четвёртого этажа подмосковной многоэтажки, где взорвался газ

Спасатели эвакуировали с четвёртого этажа разрушенного дома в подмосковной Балашихе бабушку, соответствующие кадры публикует Mash. Для спасения Зинаиды они использовали автовышку. На данный момент всё ещё сохраняется угроза обвала пятого и шестого этажей.

С четвёртого этажа разрушенного взрывом дома в Балашихе спасли бабушку. Видео © Mash

На ролике видно, как пожилой женщине помогают перебраться через оконную раму, а сотрудник МЧС передаёт в люльку её вещи. После этого они спускаются на землю.