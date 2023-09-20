Появилось видео спасения бабушки с четвёртого этажа подмосковной многоэтажки, где взорвался газ
Mash: С четвёртого этажа разрушенного взрывом дома в Балашихе спасли бабушку
Спасатели эвакуировали с четвёртого этажа разрушенного дома в подмосковной Балашихе бабушку, соответствующие кадры публикует Mash. Для спасения Зинаиды они использовали автовышку. На данный момент всё ещё сохраняется угроза обвала пятого и шестого этажей.
С четвёртого этажа разрушенного взрывом дома в Балашихе спасли бабушку. Видео © Mash
На ролике видно, как пожилой женщине помогают перебраться через оконную раму, а сотрудник МЧС передаёт в люльку её вещи. После этого они спускаются на землю.
По данным телеграм-канала, также под завалами находятся ещё два человека — женщина с ребёнком. Спасатели слышат их голоса, они пробираются к пострадавшим через упавшие бетонные плиты. Уточняется, что всех эвакуированных направят в местный Дом культуры.
Напомним, сегодня в 8:20 в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел взрыв, многие жильцы ещё спали. Эпицентр находился на третьем этаже. На данный момент известно о трёх спасённых из-под завалов — мужчине и матери с ребёнком. По данным МЧС, погиб один человек, ещё двое остаются в бетонной ловушке.