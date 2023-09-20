Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 07:55

Появилось видео спасения бабушки с четвёртого этажа подмосковной многоэтажки, где взорвался газ

Mash: С четвёртого этажа разрушенного взрывом дома в Балашихе спасли бабушку

Спасатели эвакуировали с четвёртого этажа разрушенного дома в подмосковной Балашихе бабушку, соответствующие кадры публикует Mash. Для спасения Зинаиды они использовали автовышку. На данный момент всё ещё сохраняется угроза обвала пятого и шестого этажей.

С четвёртого этажа разрушенного взрывом дома в Балашихе спасли бабушку. Видео © Mash

На ролике видно, как пожилой женщине помогают перебраться через оконную раму, а сотрудник МЧС передаёт в люльку её вещи. После этого они спускаются на землю.

По данным телеграм-канала, также под завалами находятся ещё два человека — женщина с ребёнком. Спасатели слышат их голоса, они пробираются к пострадавшим через упавшие бетонные плиты. Уточняется, что всех эвакуированных направят в местный Дом культуры.

После взрыва газа в доме в Балашихе обрушились три этажа

После взрыва газа в доме в Балашихе обрушились три этажа

Напомним, сегодня в 8:20 в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел взрыв, многие жильцы ещё спали. Эпицентр находился на третьем этаже. На данный момент известно о трёх спасённых из-под завалов — мужчине и матери с ребёнком. По данным МЧС, погиб один человек, ещё двое остаются в бетонной ловушке.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров