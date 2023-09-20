Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 07:25

МЧС: Один человек погиб, двое остаются под завалами после взрыва в Балашихе

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Балашихе. Как сообщает пресс-служба МЧС, он скончался в карете скорой помощи. Также под завалами могут оставаться два жителя многоэтажки.

Обстановка на месте взрыва газа в Балашихе. Видео © LIFE

"По предварительной информации, два человека остаются под завалами жилого дома в Балашихе", — говорится в сообщении.

Информацию об одном погибшем также подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, ещё трое пострадали, одному из которых потребовалась госпитализация. Сам Воробьёв выехал на место ЧП.

Из-под завалов дома после взрыва в Балашихе достали мать с ребёнком

Из-под завалов дома после взрыва в Балашихе достали мать с ребёнком

Напомним, взрыв прогремел в жилом девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. В результате обрушились несколько этажей. Всё произошло в 8:20 утра, когда многие жильцы спали. Эпицентр находился на третьем этаже. Изначально СМИ сообщали, что погибли два человека, однако эту информацию официально не подтвердили.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров