МЧС: Один человек погиб, двое остаются под завалами после взрыва в Балашихе

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Балашихе. Как сообщает пресс-служба МЧС, он скончался в карете скорой помощи. Также под завалами могут оставаться два жителя многоэтажки.

Обстановка на месте взрыва газа в Балашихе. Видео © LIFE

"По предварительной информации, два человека остаются под завалами жилого дома в Балашихе", — говорится в сообщении.