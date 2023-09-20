МЧС: Один человек погиб, двое остаются под завалами после взрыва в Балашихе
Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Балашихе. Как сообщает пресс-служба МЧС, он скончался в карете скорой помощи. Также под завалами могут оставаться два жителя многоэтажки.
Обстановка на месте взрыва газа в Балашихе. Видео © LIFE
"По предварительной информации, два человека остаются под завалами жилого дома в Балашихе", — говорится в сообщении.
Информацию об одном погибшем также подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, ещё трое пострадали, одному из которых потребовалась госпитализация. Сам Воробьёв выехал на место ЧП.
Напомним, взрыв прогремел в жилом девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. В результате обрушились несколько этажей. Всё произошло в 8:20 утра, когда многие жильцы спали. Эпицентр находился на третьем этаже. Изначально СМИ сообщали, что погибли два человека, однако эту информацию официально не подтвердили.
t.me / МЧС России